ЗСУ зупинили прорив російських військ під Покровськом: знищена штурмова група окупантів

Удар по штурмовій групі ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

5-та штурмова бригада ЗСУ зупинила прорив армії РФ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 5-ї ОШБр.



Штурмова піхота росіян намагалася зібратися у районі накопичення, готуючись до атаки на позиції Сил оборони України. Але завдяки точному артилерійському удару вся штурмова група ЗС РФ знищена. Кожна спроба окупантів надіслати підкріплення зірвана операторами БПЛА.

Нагадаємо, що українська армія розбила колону бронетехніки РФ, яка намагалася розширити плацдарм навколо міста Селидове на Донеччині.