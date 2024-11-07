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Російські окупанти атакували Донеччину за добу дев`ять разів, пошкоджені будинки

07 листопада 2024, 11:23

Російські окупанти атакували Донеччину за добу дев`ять разів, пошкоджені будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 6 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні приватні будинки, у Сухих Ялах поранено людину, у Дачному пошкоджено адмінбудівлю. У Покровській громаді пошкоджені 2 будинки: у Шевченку і Леонтовичах.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено сільськогосподарське підприємство і техніку, склад, заклад культури і лінію електропередач. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

 Раніше ми писали, що російські війська 6 листопада поранили одного цивільного в Донецькій області.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

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