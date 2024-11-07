На бронетехніці пробивалися до укріплень: десантники ЗСУ відбили штурм росіян на Східному напрямку

Бронетехніка та піхота армії РФ на Східному напрямку. Фото: кадр із відео

Днями російські війська під прикриттям бронетехніки намагалися штурмувати позиції 71-ї єгерської бригади ЗСУ на Східному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Зокрема, користуючись поганою погодою, окупанти на бронетехніці спробували швидко пробитися до українських укріплень. Проте їх зустрів щільний вогонь бригади. Ще на під'їзді росіян супроводжував дрон.



У результаті бійці ЗСУ знищили БМП та піхоту російської армії.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили прорив російських військ під Покровськом, знищена штурмова група окупантів.