З Донеччини евакуювалися 20 дитячих будинків сімейного типу — Філашкін

З Донецької області евакуювали 20 дитячих будинків сімейного типу. Відомо, що 15 сімей отримають нове житло у безпечніших регіонах України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«20 дитячих будинків сімейного типу з Донецької області до кінця року отримають житло у безпечніших регіонах України. 5 сімей евакуювалися до Київської області, 4 — до Одеської, 3 — до Дніпровської, по 2 — до Вінницької та Франківської, по 1 — Полтавської, Черкаської, Кропивницької та Закарпаття», — зазначив він.



За словами Філашкіна, зараз шукають житло для 9 дитячих будинків сімейного типу, крім того, вже розглядаються 11 приміщень для проживання.



Як зазначив начальник Донецької ОВА, житло, придбане за державні кошти, перебуватиме у власності громад, а сім'ї отримають його у безоплатне користування.

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