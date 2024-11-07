Зеленський вперше з початку війни прибув до Угорщини та зустрінеться з Орбаном

Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до Угорщини від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.

Візит Зеленського до Будапешта відбувається на запрошення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна головує у Раді ЄС.

Під час церемонії прибуття український президент не став спілкуватися із журналістами. Він наголосив, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

Європейські чиновники припускають, що на вечері лідерів ЄС у Будапешті угорський прем'єр Віктор Орбан може приєднати через відеозв'язок переможця президентських виборів у США Дональда Трампа. Про це повідомляє Euronews.

«Чиновники визнають ризик того, що Орбан може запросити Трампа приєднатися до вечері за допомогою дистанційного зв'язку — сюрприз в останню хвилину, який може викликати негативну реакцію в залі», — йдеться у матеріалі.

Хоча, як пише видання, деякі лідери, такі як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо або голова італійського уряду Джорджія Мелоні, можливо, зрадіють можливості привітати 47 президента Америки.