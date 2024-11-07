В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка

У четвер, 7 листопада, тимчасово окуповане місто Донецьк потрапило під обстріл. Внаслідок ударів постраждала жінка. Про це повідомив так званий голова адміністрації в місті Олексій Кулемзін.



За його словами, під удар потрапив Петрівський район.



«Під час обстрілу осколкове поранення гомілок отримала жінка 1970 року народження. Постраждалу доставлено до лікувального закладу», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 6 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.