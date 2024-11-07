Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський: Поступки Росії — це самогубство Європи

07 листопада 2024, 16:25

Зеленський: Поступки Росії — це самогубство Європи

Поступки України перед Росією неприйнятні, адже вони рівні самогубству Європи, заявив президент України Володимир Зеленський. Його цитує «Інтерфакс-Україна».

«З часу липневого саміту Європейської політичної спільноти у Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки". І деякі з присутніх тут рішуче виступали за те, щоб Україна пішла на поступки перед Путіним. Це неприйнятно для України та самогубство для всієї Європи», — звернувся Зеленський до учасників саміту Європейської політичної спільноти, який відбувається у Будапешті.

Тепер війська з КНДР збираються воювати в лавах російських окупантів проти України, нагадав Зеленський.

«А що далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина, сподіваючись, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому було побудовано об'єднану, сильну та мирну Європу, не міг би навіть уявити собі такого», — сказав він.

Глава Української держави зазначив, що концепція «мир завдяки силі» неодноразово доводила свою реалістичність та ефективність, і вона зараз потрібна знову. За словами Зеленського, не має бути ілюзій, що купити справедливий мир можна проявом слабкості чи торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни.

«Мир — це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили важлива єдність», — наголосив глава Української держави.

Зеленський зазначив, що Росія розпочала цю війну, бо хотіла не території, а глобальної влади: «спочатку — контролю над Україною, а потім над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління».

ТЕГИ

Інше
перемовини з РФ
Люди
Володимир Зеленський

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
10:21
«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині
23:01
Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані
20:50
«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини
18:09
«ЛНР» затримала в окупації ще одного «шпигуна»
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:04
На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА
23:00
Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
08:50
Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState
23:00
Головне за день: Армія РФ захопила два села. У Криму ракета впала на будинок
усі новини
17:37
Біля Кремінної прикордонники ліквідували 15 російських окупантів
17:28
«Як щури побігли»: СБУ повідомила про підозру мешканці Макіївки, яка зняла скандальне відео на Київському вокзалі
17:26
Обстріл Миколаївки на Донеччині: є загиблі та поранені
16:59
На Гугл-картах більше не відображаються військові об'єкти України — ЦПД
16:57
Атакують FPV-дронами: в ОТУ «Луганськ» розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
16:25
Зеленський: Поступки Росії — це самогубство Європи
16:22
Масований удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 18 – поранені, серед них діти
16:00
Під Кураховим ЗСУ знищили п'ять російських БТРів
15:58
Три нафтопереробні заводи в Росії частково припинили роботу — СЗР
15:55
Поліція встановила ще двох російських убивць мирних мешканців Бучі
15:42
Рятують поранених, вивозять тіла загиблих — як відбувається евакуація в районі Лимана на Донеччині ►
15:34
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
15:33
Україна відновить польоти з «Борисполя» і «Львова» до січня 2025 року
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
15:20
«Тероризують місто та людей»: росіяни дронами полюють на жителів Покровська – МВА
15:05
У ДПСУ повідомили кількість спроб підкупу прикордонників від початку війни
14:43
Українські рятувальники привезли 2 тонни гумдопомоги мешканцям села Улакли
14:40
В ОП відреагували на статтю в американській газеті з деталями «мирного плану» Трампа для України
14:36
У матчі Ліги чемпіонів у Празі сталася історична подія для України: деталі
13:43
Зеленський вперше з початку війни прибув до Угорщини та зустрінеться з Орбаном
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС Масований удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 18 – поранені, серед них діти
07 листопада, 16:22
Наслідки масованого удару РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА. Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
07 листопада, 15:34
Бронетехніка та піхота армії РФ на Східному напрямку. Фото: кадр із відео На бронетехніці пробивалися до укріплень: десантники ЗСУ відбили штурм росіян на Східному напрямку
07 листопада, 12:08
Удар по штурмовій групі ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили прорив російських військ під Покровськом: знищена штурмова група окупантів
07 листопада, 09:48
Рятувальники знайшли тіло загиблого після удару РФ по Сумщині. Фото: ДСНС Сумської області Авіація РФ вдарила по Сумщині: рятувальники знайшли тіло загиблого
07 листопада, 09:00
Декілька районів Воронезької області Росії були атаковані дронами. Ілюстративне фото Дрони атакували кілька районів Воронезької області РФ
07 листопада, 08:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір