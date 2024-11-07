Зеленський: Поступки Росії — це самогубство Європи

Поступки України перед Росією неприйнятні, адже вони рівні самогубству Європи, заявив президент України Володимир Зеленський. Його цитує «Інтерфакс-Україна».



«З часу липневого саміту Європейської політичної спільноти у Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки". І деякі з присутніх тут рішуче виступали за те, щоб Україна пішла на поступки перед Путіним. Це неприйнятно для України та самогубство для всієї Європи», — звернувся Зеленський до учасників саміту Європейської політичної спільноти, який відбувається у Будапешті.



Тепер війська з КНДР збираються воювати в лавах російських окупантів проти України, нагадав Зеленський.



«А що далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина, сподіваючись, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому було побудовано об'єднану, сильну та мирну Європу, не міг би навіть уявити собі такого», — сказав він.



Глава Української держави зазначив, що концепція «мир завдяки силі» неодноразово доводила свою реалістичність та ефективність, і вона зараз потрібна знову. За словами Зеленського, не має бути ілюзій, що купити справедливий мир можна проявом слабкості чи торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни.



«Мир — це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили важлива єдність», — наголосив глава Української держави.



Зеленський зазначив, що Росія розпочала цю війну, бо хотіла не території, а глобальної влади: «спочатку — контролю над Україною, а потім над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління».