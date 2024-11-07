Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ

Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в України залишилася мета вдарити Кримським мостом. За його словами, РФ має докладати всіх зусиль для його охорони. Про це він повідомив у коментарі виданню «Укрінформ».



«Ви, напевно, періодично спостерігаєте в інформаційному просторі кейси про те, що в Криму неспокійно. Це може свідчити про те, що ми не залишаємо поза увагою окуповану росіянами територію нашого Криму. Звичайно, вони змушені витрачати величезні ресурси для того, щоб реагувати на нашу увагу. І вони змушені максимальні зусилля докладати для збереження цієї незаконної прибудови до Криму. І в цьому сенсі Україна не відмовлялася від своїх планів і ми робимо все можливе для того, щоб їх реалізувати», — зазначив він.



За словами Плетенчука, рішення щодо ураження Керченського мосту прийматиме найвище військове керівництво.



«Я вас можу тільки запевнити, що росіянам дуже важко дається оборона цієї споруди. Тобто вони змушені застосовувати максимально можливу кількість систем протиповітряної оборони навколо цього мосту, вони змушені задіяти інші види та роду збройних сил, у тому числі так звану Росгвардію, для того, щоб здійснювати пропускний режим, як вони його називають — «контртерористичний», — заявив спікер.



Раніше ми писали, що у тимчасово анексованому Криму в неділю, 3 листопада, стався інцидент. Російська ракета впала на житловий будинок.