Росія завдала удару КАБами по Харкову: у будинку зруйновано поверхи, під завалами є люди

РФ вдарила КАБами по Харкову, є жертви. Фото: Синєгубов

Сьогодні вночі, о 3:30, Росія вдарила по Харкову, окупанти атакували Салтівський та Шевченківський райони, де зафіксували влучання у багатоповерхівку. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«25 поранених, п'ять із них госпіталізовані до медичних закладів, стан постраждалих середній і легкий. Евакуювали 30 людей, з них 4 дітей», - уточнив він.



На місці ударів працюють медики, рятувальники, комунальні служби, група швидкого реагування вже зашиває вікна у пошкоджених ударною хвилею будинках.

Авіаудар пошкодив будинки, а також інфраструктуру Харкова. Фото: Синєгубов

«Останні два прильоти — район щільної житлової та історичної забудови в центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по одному з найбільш постраждалих у "спальному" районі міста», — зазначив мер міста Ігор Терехов.



За словами голови Харкова, один із КАБів ударив по 12-поверхівці в Салтівському районі.

У будинках повилітали шибки. Фото: Синєгубов

«У багатоповерхівці зруйновано кілька поверхів. Під завалами перебувають люди. Є пожежа. Розпочато пошуково-рятувальну операцію. На третьому поверсі 12 поверхів заблоковано людей. Тривають роботи з їхнього порятунку», - заявив Терехов.

Також три виходи зі станції метро «Наукова» закрито внаслідок ударів по центру міста, попередила пресслужба метро. Йдеться про 1, 2 та 5 виходи.







За інформацією телеграм-каналу «Труха Харків», начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про удар окупантами по багатоповерхівці на Салтівці 500-кілограмовою авіабомбою з УМПК.



Раніше росіяни завдали масованого удару РФ по Запоріжжю, кількість поранених внаслідок авіаційного удару збільшилася до 40.