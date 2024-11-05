Уночі РФ вдарила КАБами по Харкову — мер Терехов

Сьогодні вночі окупаційна армія РФ завдала ударів КАБами по Харкову. Про це у телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов.



Харківський міський голова зазначив, що попередньо удари сталися по двох районах міста - Шевченківському та Київському.



«За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань», — написав він.



Пізніше стало відомо, що у Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад.



Внаслідок атаки відомо про двох постраждалих, у людей порізи вибитим склом та гостра реакція на стрес.



Крім того, у Київському районі удар стався по відкритій території. Частково постраждали кілька приватних будинків. За словами Терехова, обійшлося без постраждалих.



Днем раніше російські військові вночі вдарили по Харкову, зафіксовано багато постраждалих.