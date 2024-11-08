Російські військові 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені

Наслідки одного із обстрілів Донецької області російськими військами. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області минулої доби 9 разів були обстріляні військами РФ. Про це станом на ранок 8 листопада повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому зафіксовано прямі влучання у багатоповерхівку та 2 адмінбудинки, пошкоджено багато будинків. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено 8 будинків. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади 1 будинок зруйновано, декілька пошкоджено. У Миколаївці 2 людей загинуло та 5 поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено одну людину, пошкоджено 9 приватних будинків та адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю.