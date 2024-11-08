Окупанти використовують дрони з термобаричним зарядом

Російські солдати на передовій використовують дрони з термобаричною бойовою частиною. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, повідомляє «Еспресо».



За його словами, суміш швидко розпорошується, підвищуючи температуру по всій площі приміщення, і навіть перебуваючи за стіною, можна опинитися під впливом смертельної температури.



«Ворог почав активніше використовувати «шахеди» з термобаричною бойовою частиною. Раніше була уламково-фугасна бойова частина, яка створює підрив та уламки, і порівняно з термобаричною, ворог вважає її менш ефективною. Наразі ставка робиться на термобаричні бойові частини», — зазначив Згурець.



Він заявив, що термобаричний бойовий заряд — це суміш, яка у закритих приміщеннях створює високий тиск та температуру. Вона може швидко розпорошуватись, підвищуючи температуру по всій площі приміщення, і навіть перебуваючи за стіною, можна опинитися під впливом смертельної температури, яка може досягати 2500 градусів.



За інформацією Згурця, щоб протистояти цій загрозі потрібна протиповітряна оборона. Зокрема Україна співпрацюватиме з бельгійською компанією для створення спільного підприємства для виготовлення ракет з дальністю до трьох кілометрів.



«Вони досить прості у виготовленні та конструкції, що дозволяє посилити наші мобільні групи, які зараз займаються захистом від «шахедів». Тому ставка на ущільнення мобільних груп стане одним із важливих факторів у боротьбі із «шахедами», незалежно від того, яку бойову частину мають», — підсумував він.



Раніше ми писали, що в ніч на 8 листопада 2024 року Росія завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 92 ударними БпЛА «Shahed».