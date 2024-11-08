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Джерела ЗМІ повідомляють, що за атакою на Саратівський НПЗ стоїть ГУР

08 листопада 2024, 12:57

Джерела ЗМІ повідомляють, що за атакою на Саратівський НПЗ стоїть ГУР

Саратівський НПЗ. Фото: РІА Новини Саратівський НПЗ. Фото: РІА Новини

Нафтопереробний завод у Саратові атакували вночі 8 листопада. За операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

За інформацією джерел, атака дронів на НПЗ у Саратові – це операція української розвідки.

Як зазначають джерела, дрони ГУР долетіли до російського Саратова і завдали вогневого ураження Саратовському НПЗ.

Інформацію про численні вибухи в Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише жителі у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті роботою ППО по БПЛА.

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники у одну з нафтопереробних установок заводу, а також у резервуари із мазутом.

Раніше повідомлялося, що у російському Саратові сьогодні виникла пожежа біля місцевого НПЗ після атаки дрону.

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