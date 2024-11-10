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У Донецькій області одна людина загинула і трьох поранено через російські обстріли за добу

10 листопада 2024, 11:34

У Донецькій області одна людина загинула і трьох поранено через російські обстріли за добу

Наслідки одного з російських обстрілів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА Наслідки одного з російських обстрілів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Минулої доби російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє поранено. Про це станом на ранок 10 листопада повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. В Олексіївці Великоновосілківської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Покровський район. У Кураховому поранено одну людину, пошкоджено багато будівель у центрі міста. У Покровську поранено 2 особи, пошкоджено 19 приватних будинків; у Чумацькому загинула людина.

Краматорський район. У Ставках Лиманської громади зруйновано будинок. У Костянтинівці пошкоджено підприємство та 2 інфраструктурні об'єкти, у Марковому  пошкоджено 5 будинків, ще 1 – у Новомарковому.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку. У Часовоярській громаді обстріляно 11 приватних будинків, багатоповерхівку та 3 господарські будівлі.

З лінії фронту евакуйовано 103 особи, у тому числі 21 дитину, зазначив начальник ОВА.

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