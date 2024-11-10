Сили оборони завдали удару по військових складах у Брянській області РФ — Генштаб ЗСУ

У Брянській області Росії виникла сильна пожежа. Наслідки атаки безпілотників уточнюються. Скріншот відео

Сили оборони України вразили склади із боєприпасами у Брянській області Росії. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією. Про це у неділю, 10 листопада, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в ніч проти 10 листопада Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Виникло щонайменше два загоряння на території військової частини, також є ознаки детонації.

Станом на 6:00 на об'єкті у Брянській області тривала сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Раніше повідомлялося, що Московська область РФ зазнала найбільшої атаки безпілотників з початку війни.