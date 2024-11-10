Україна отримає від Франції нову партію крилатих ракет SCALP

Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

За його словами, партнери мають підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні, тому що це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

Чиновник наголосив, що Франція продовжить навчальну програму для 2000 українських військових, які тренуються на французькому обладнанні.

Лекорню прогнозує, що взимку удари Росії в глиб території України можуть посилитися. Він додав, що Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral та ракети SCALP.

«Щоб дозволити Україні завдавати ударів по лінії фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському», — заявив міністр.

SCALP — це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції.

Французька та британська версія ракети майже ідентичні. Відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках-носіях.

Дальність ракет SCAL становить 560 км, проте є експортний варіант із зменшеною дальністю до 290 км та меншою бойовою частиною.