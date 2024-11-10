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Велика Британія припинила постачати ракети Україні після зміни уряду — Guardian

10 листопада 2024, 17:01

Велика Британія припинила постачати ракети Україні після зміни уряду — Guardian

Відносини між Києвом і Лондоном погіршилися після того, як минулого літа до влади у Великій Британії прийшов уряд Лейбористської партії. Про це повідомили в інтерв'ю британському виданню The Guardian українські високопосадовці, висловивши невдоволення тим, що Британія не поставила додаткові далекобійні ракети.

За їхніми словами, у Києві розчаровані тим, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер досі не відвідав Україну, хоча з його вступу на посаду минуло вже чотири місяці. При цьому в Україні не вбачають сенсу у можливому візиті Стармера, якщо він не пообіцяє поповнити запаси ракет Storm Shadow.

«Немає рації, щоб він приїжджав як турист. Ми обговорювали можливий візит Стармера із серпня. Було запропоновано різні дати, але жодна не відбулася. Він кілька разів відкладав поїздку», — повідомив один із високопосадовців адміністрації президента України Володимира Зеленського.

У Києві незадоволені відсутністю військової допомоги від Великої Британії на тлі стрімкого просування російської армії на східному фронті. Українські командири заявили, що вони сильно поступаються росіянам у вогневій могутності. Основна претензія України до Великої Британії полягає в тому, що вона не поставила додаткових ракет зі своїх запасів, навіть для ударів по цілях у Криму та інших окупованих територіях України.

«Цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як коли Ріші Сунак був прем'єром. Відносини погіршилися», — зазначив інший український урядовець.

Раніше повідомлялося, що Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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