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РФ обстріляла безпілотниками Миколаїв: п'ять людей загинули

11 листопада 2024, 08:56

РФ обстріляла безпілотниками Миколаїв: п'ять людей загинули

Росіяни атакували Миколаїв Росіяни атакували Миколаїв

У ніч проти 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв за допомогою дронів. Внаслідок атак п'ятеро людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Внаслідок влучення БпЛА зруйновано приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, спалахнули 3-4 поверхи. Відомо про 5 загиблих, їхні тіла деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що 22 людини звернулися за допомогою до психологів ДСНС, одна жінка має гостру реакцію на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники ліквідували пожежі, площею 60 та 150 кв.м., від ДСНС працювала 41 особа особового складу, 10 спецавтомобілів.

 Раніше ми писали, що за 10 листопада російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і трьох поранено.

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