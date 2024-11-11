В Україні превентивно відключали електроенергію через загрозу ракетної атаки

Компанія «Укренерго» превентивно відключала електроенергію в Україні сьогодні вранці, 11 листопада, для мінімізації можливих наслідків ракетної атаки.



Зокрема, екстрені відключення застосовувалися у Донецькій, Київській, Одеській області, Дніпропетровській області, повідомляє ДТЕК.



Вночі Росія підняла 8 бортів Ту-95мс з аеродрому «Оленья» та 3 борти МіГ-31К з «Приволзького». Однак ракетна атака не відбулася.



Після відбою повітряної тривоги в Україні почали вмикати світло абонентам.