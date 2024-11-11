Росіяни атакували Микільське: загинула місцева мешканка

Близько сьомої ранку росіяни атакували Микільське, вбивши жінку похилого віку. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.



За даними місцевої влади, по селу зафіксовано майже десяток «прильотів».



«Ворожий снаряд, що влучив в один з будинків, обірвав життя місцевої жительки 1945 року народження», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, двоє людей загинули та двоє постраждали внаслідок атак російської окупаційної армії на Донеччині.