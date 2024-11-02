Обстріл Херсонської області: За добу поранено 8 осіб

Війська РФ продовжують обстрілювати Херсонську область. За п'ятницю, 1 листопада, армія окупанта двічі вдарила балістикою по Херсону. Внаслідок обстрілів поранено вісім осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томіна Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Камишани, Антонівка, Придніпровське та Львові. Також ворог направив два ракетні удари балістикою по Херсону», — розповів Прокудін.



Російські військові влучили по освітньому та медичному закладах, заводу, залізничного підприємства та станції техобслуговування. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарську споруду, будівельну техніку та приватні автомобілі.

За 1 листопада російські військові вбили 4 мешканців Донецької області. Ще 4 особи в області за добу дістали поранення.