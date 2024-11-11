Внаслідок удару дрона загинув співробітник комунального підприємства Покровська

Російські війська скинули FPV-дрон на цивільне авто поблизу селища Шевченко Покровської громади, де знаходився співробітник одного з комунальних підприємств Покровська. Чоловік загинув. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«За уточненою інформацією, під час руху автошляхом поблизу селища Шевченка від удару безпілотного літального апарату загинув водій КП «Покровськтепломережа», 1964 року народження», — йдеться у повідомленні.



Під час атаки дроном чоловік перебував за кермом і став прямою ціллю росіян.



Раніше ми писали, що 10 листопада у місті Покровськ спалахнула пожежа у приватному секторі. Один місцевий мешканець отримав опіки.