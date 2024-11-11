Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Внаслідок удару дрона загинув співробітник комунального підприємства Покровська

11 листопада 2024, 11:46

Внаслідок удару дрона загинув співробітник комунального підприємства Покровська

Російські війська скинули FPV-дрон на цивільне авто поблизу селища Шевченко Покровської громади, де знаходився співробітник одного з комунальних підприємств Покровська. Чоловік загинув. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

 «За уточненою інформацією, під час руху автошляхом поблизу селища Шевченка від удару безпілотного літального апарату загинув водій КП «Покровськтепломережа», 1964 року народження», — йдеться у повідомленні.

Під час атаки дроном чоловік перебував за кермом і став прямою ціллю росіян.

 Раніше ми писали, що 10 листопада у місті Покровськ спалахнула пожежа у приватному секторі. Один місцевий мешканець отримав опіки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровська громада
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:36
Армія РФ готує найманців з Африки та Куби в окупованому Криму — АТЕШ
10:12
Війська РФ просунулися в Торецьку, в районі Покровська та Курахового — DeepState
23:00
Головне за день: Британія перестала постачати ракети Україні. Масова атака дронів
15:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
08:17
Армія РФ просунулась у Кураховому та Григорівці — DeepState
23:00
Головне за день: Атака дронів по Одесі. У Трампа розповіли про плани щодо України
23:18
Головне за день: Удар по Харкову та Запоріжжю. Переговори омбудсменів України та РФ у Білорусі
21:40
Подробиці загибелі російського командира на Донеччині: окупанта атакував дрон
20:23
На окупованій території Донеччини заміновано 23 тисячі га лісу
19:47
Пушилін обіцяє Донецьку новий міст. Що із теплом в окупації? Навіщо криголам «Чукотка» прапори «ЛДНР» — дайджест
15:48
«ДНР» заявила про загибель двох комунальників в окупованій Горлівці
15:38
Вбивство цілої родини у Волновасі: двох окупантів засудили до довічного ув`язнення
10:29
Маріуполь: Росіяни перекидають резерви на фронт у цивільних фурах — Андрющенко
07:17
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:31
Головне за день: Удари по Києву та Запоріжжю. Трампу радять заморозити лінію фронту в Україні
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
10:21
«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині
23:01
Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані
усі новини
13:59
Курахове під ударом росіян: постраждав один місцевий цивільний, пошкоджені будинки
13:14
За добу армія РФ атакувала населені пункти Донеччини понад 10 разів, є пошкодження
12:30
Завтра на Донеччині скоротять подачу води в чотирьох містах
12:22
Окупанти атакували село у Волноваському районі: пошкоджено школу
11:55
Обстріли РФ знеструмили Херсон: постраждали всі райони міста
11:46
Внаслідок удару дрона загинув співробітник комунального підприємства Покровська
11:15
Окупанти РФ вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Кривому Розі: постраждали двоє дітей
10:50
Житель Покровська отримав опіки тіла внаслідок пожежі
10:36
Армія РФ готує найманців з Африки та Куби в окупованому Криму — АТЕШ
10:12
Війська РФ просунулися в Торецьку, в районі Покровська та Курахового — DeepState
10:11
Росіяни вдарили по Краматорську: рятувальники з-під завалів дістали постраждалу жінку
09:55
ППО України сьогодні збила російські ракети та БпЛА: деталі
09:45
Росіяни атакували Микільське: загинула місцева мешканка
09:32
В Україні превентивно відключали електроенергію через загрозу ракетної атаки
09:27
Двоє людей загинули і двоє постраждали внаслідок атак на Донеччині
09:19
ГУР спалило штурмовий гелікоптер Мі-24 у Підмосков'ї
08:56
РФ обстріляла безпілотниками Миколаїв: п'ять людей загинули
23:00
Головне за день: Британія перестала постачати ракети Україні. Масова атака дронів
19:50
Жодна з громад Донецької області не оприлюднила програму комплексного відновлення
17:01
Велика Британія припинила постачати ракети Україні після зміни уряду — Guardian
усі новини
ВІДЕО
Розвідка спалила в Московській області штурмовий вертоліт РФ. Фото: кадр із відео ГУР спалило штурмовий гелікоптер Мі-24 у Підмосков'ї
11 листопада, 09:19
Рекордну атаку безпілотників з початку війни зазнала Московська область Росії сьогодні, 10 листопада. Ілюстративне фото Московська область РФ зазнала найбільшої атаки дронів з початку війни
10 листопада, 10:26
Російські окупанти розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Скріншот відео Російські військові розстріляли беззбройного бійця ЗСУ
10 листопада, 08:57
Пушилін обіцяє Донецьку новий міст. Що із теплом в окупації? Навіщо криголам «Чукотка» прапори «ЛДНР» — дайджест Пушилін обіцяє Донецьку новий міст. Що із теплом в окупації? Навіщо криголам «Чукотка» прапори «ЛДНР» — дайджест
08 листопада, 19:47
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: Informator.ua В Офісі президента прокоментували заклик народного депутата Шевченка до переговорів із РФ
08 листопада, 16:55
У Росії військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком. Загинуло троє людей. Фото: ASTRA У Ростовській області РФ військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком: троє загиблих
08 листопада, 14:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір