Росіяни впритул розстріляли полонених українських військових у Курській області

Полонені українські військові у Курській області. Фото: кадр із відео

За інформацією, яка поширюється в інтернеті, російські військові, ймовірно, розстріляли двох беззбройних українських військовополонених у Курській області. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



За його словами, військовополонені завжди мають бути захищені, у тому числі від актів насильства, а Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.



«Направив листи ООН та МКЧХ щодо цього злочину», – розповів омбудсмен.

Нагадаємо, що військові РФ розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.