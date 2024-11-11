Контрнаступ у Курській області для російської армії став катастрофою — BILD

Для російських військових контрнаступ у Курській області обернувся катастрофою. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.



За його словами, російські солдати вже три дні проводять велику контрнаступну операцію в Курській області, щоби витіснити Сили оборони. Однак армія РФ зазнає великих втрат, успіхів не має. Відомо, що окупанти змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.



«Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті російська армія втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Яка катастрофа для Володимира Путіна та його генералів», — зазначив аналітик.



Раніше ми писали, що Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання у 50 тисяч військових. В операції братимуть участь військові з Росії та КНДР.