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Контрнаступ у Курській області для російської армії став катастрофою — BILD

11 листопада 2024, 18:35

Контрнаступ у Курській області для російської армії став катастрофою — BILD

Для російських військових контрнаступ у Курській області обернувся катастрофою. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.

 За його словами, російські солдати вже три дні проводять велику контрнаступну операцію в Курській області, щоби витіснити Сили оборони. Однак армія РФ зазнає великих втрат, успіхів не має. Відомо, що окупанти змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.

«Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті російська армія втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Яка катастрофа для Володимира Путіна та його генералів», — зазначив аналітик.

 Раніше ми писали, що Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання у 50 тисяч військових. В операції братимуть участь військові з Росії та КНДР.

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