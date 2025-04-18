Росія зазнала дуже великих одномоментних втрат під час масштабного штурму під Покровськом – ЗСУ

Масштабний штурм росіян під Покровськом. Фото: кадр із відео

17 квітня масштабний штурм російських військ відбувався на південь та південний захід від міста Покровськ Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти для штурму задіяли дуже велику кількість мотоциклів – близько 90.



«І там були задіяні бронемашини. Це комбінована атака із застосуванням різних типів як бронетехніки, так і мототехніки. Мотоциклам взагалі не пощастило – там їх просто рознесли. Бронемашинам здебільшого не пощастило. Що це було? Як на Запорізькому напрямку дивувалися, так і на нашому напрямку дивувалися. Це якась «психологічна атака Чапаєва». Справді вони зазнали дуже великих одномоментних втрат. Наскільки я розумію, це була фактично одна хвиля штурму», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що 17 квітня українські війська відбили масштабний механізований штурм та розгромили російських окупантів на Покровському напрямку. В результаті бою знищені 96 мотоциклів, 21 ББМ, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Армія РФ втратила понад 240 військовослужбовців убитими та пораненими.



Днем раніше, 16 квітня, Сили оборони України відбили подібний масштабний штурм, але вже в Запорізькій області. Окупанти втратили 32 одиниці техніки та 140 військовослужбовців.