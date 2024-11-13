Безпілотники вдарили по підприємству у передмісті Воронежа

Воронезька область Росії постраждала від атаки безпілотників. Дрони пошкодили невиробничу будівлю підприємства. Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв у середу, 13 листопада.
За його словами, силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби у Воронезькій області виявлено та знешкоджено кілька безпілотних літальних апаратів.
«За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства», — зазначив Гусєв.
Нагадаємо, напередодні безпілотник атакував нафтобазу у районі міста Старий Оскол Білгородської області Росії, спалахнув один із резервуарів.
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