Безпілотники вдарили по підприємству у передмісті Воронежа

Дрони атакували підприємство у Воронезькій області Росії. Ілюстративне фото

Воронезька область Росії постраждала від атаки безпілотників. Дрони пошкодили невиробничу будівлю підприємства. Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв у середу, 13 листопада.

За його словами, силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби у Воронезькій області виявлено та знешкоджено кілька безпілотних літальних апаратів.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства», — зазначив Гусєв.

Нагадаємо, напередодні безпілотник атакував нафтобазу у районі міста Старий Оскол Білгородської області Росії, спалахнув один із резервуарів.