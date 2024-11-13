Безпілотники вночі атакували Пензенську область РФ: уражено нафтосховище Росрезерву

Уражене нафтосховище Росрезерву у Пензенській області. Фото: кадр із відео

У ніч на 13 листопада три безпілотники атакували Пензенську область РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих мешканців.



Дрони атакували нафтосховище «Комбінат Утьос Росрезерву» у селищі Монтажний. Місцеві жителі пишуть, що пошкоджений один із резервуарів. Про це також свідчать кадри, зняті на місці.



Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку БПЛА на селище Монтажне, але заявив, що нібито всі дрони впали в лісовому масиві.

Нагадаємо, що вночі 12 листопада ЗСУ вдарили по складу ПММ у Бєлгородській області РФ. Там виникла пожежа.