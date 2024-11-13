У Краматорську змінили схему руху двох автобусних маршрутів

На прохання пасажирів у Краматорську змінено схеми руху двох автобусних маршрутів. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.
Зазначається, що з сьогоднішнього дня, 13 листопада, автобуси маршрутів №7А та №21 розпочинають рух через бульвар Машинобудівників та вулицю Південну.
«Так жителям Краматорська буде легше дістатися Головного управління Пенсійного фонду та Краматорського управління з газифікації та газопостачання», — йдеться у повідомленні.
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