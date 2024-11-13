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У Краматорську змінили схему руху двох автобусних маршрутів

13 листопада 2024, 15:33

У Краматорську змінили схему руху двох автобусних маршрутів

Два автобусні маршрути змінили схему руху у Краматорську Донецької області. Фото; МВА Два автобусні маршрути змінили схему руху у Краматорську Донецької області. Фото; МВА

На прохання пасажирів у Краматорську змінено схеми руху двох автобусних маршрутів. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Зазначається, що з сьогоднішнього дня, 13 листопада, автобуси маршрутів №7А та №21 розпочинають рух через бульвар Машинобудівників та вулицю Південну.

«Так жителям Краматорська буде легше дістатися Головного управління Пенсійного фонду та Краматорського управління з газифікації та газопостачання», — йдеться у повідомленні.

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