Україна повернула п'ятьох громадян з окупації — омбудсман

З тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні повернулися п'ятеро громадян віком від 18 до 89 років. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«П'ятеро українців, які перебували на тимчасово окупованій території, вже вдома! Їх удалося повернути Офісу омбудсмана. Це люди віком від 18 до 89 років», — написав він у Telegram.

Серед них — дві жінки 68 і 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації.



«Зараз вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів, які надають усю необхідну допомогу», — зазначив Лубинець.

За його даними, дівчині 18 років надали гуманітарну допомогу, чоловікові допомогли з поновлення документів, а жінці 55 років — з житлом.



Раніше Україні вдалося повернути 1001 дитину з окупованої території.