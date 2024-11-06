Україна змогла повернути 1001 викрадену дитину

Україні вдалося повернути 1001 дитину з окупованої території. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.



На Міжнародному семінарі із захисту прав дітей та підлітків в умовах війни у Бразилії Лубинець розповів про проблеми депортації та примусового переміщення українських дітей.



«Першу дитину росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Криму у 2014 році 10 років триває злочин депортації, що є депортованою і примусово перемістила майже 20 тисяч українських дітей. Реальна кількість — значно більша. Дітей перевиховують, незаконно видають їм документи російського зразка і влаштовують у російські сім'ї», — повідомив омбудсмен.



Він зазначив, що однією з ключових у поверненні дітей є ініціатива Bring Kids Back UA, яка поєднує зусилля державних органів, міжнародних організацій та громадянського суспільства.



Він закликав інші країни долучитися до пошуку та моніторингу депортованих та примусово переміщених українських дітей, а також тих, кому це загрожує в окупації. Також закликав застосовувати санкції до тих, хто залучений до депортації українських дітей.

Уповноважені з прав людини України та РФ домовилися про прискорення процесу обміну військовополоненими.