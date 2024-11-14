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Київ обмірковує прискорений графік переговорів із Москвою — NYT

14 листопада 2024, 13:14

Київ обмірковує прискорений графік переговорів із Москвою — NYT

Україна обмірковує прискорений графік переговорів із Російською Федерацією щодо припинення вогню. Такий переговорний план просуває нещодавно обраний на посаду  президента США Дональд Трамп. Про це пише американське видання The New York Times.

Зазначається, що українська влада кілька місяців поспіль заявляла, що не поступиться окупованою Росією територією, проте зараз вона надає не меншого значення отриманню гарантій безпеки, ніж тому, де може проходити лінія припинення вогню.

Оскільки українські сили постійно втрачають позиції на сході, два високопосадовці заявили NYT, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

«Переговори мають базуватись на гарантіях. Для України немає нічого важливішого», —  зазначив голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

Інший високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив журналістам, що територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж другорядне. Перше питання – це гарантії безпеки.

Автори матеріалу наголосили, що Україна визначає свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. З того часу Росія отримала контроль за близько 20% української землі.

«Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що знаходиться під російською окупацією», — сказав Костенко.

Саме такий підхід, на думку журналістів, Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею.

«Всі розуміють, що хоч би яким шляхом ми пішли, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам», — наводять автори матеріалу слова президента України Володимира Зеленського.

У NYT також пояснили, що дискусії щодо потенційного врегулювання російсько-української війни загострилися після обрання наступним президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв наполягати на негайних переговорах.

«Це відхід від довготривалої позиції адміністрації Байдена, яка полягала в тому, що час та умови будь-якого врегулювання має визначати Україна. Трамп відверто скептично ставиться до продовження американської допомоги Україні та заявив, що може покласти край війні за один день, не кажучи, як саме», — йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти надали результати жовтневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке показало, що 32% українців підтримали б ідею передачі території в обмін на мир.

Раніше президент Фінляндії заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні можливі ще до інавгурації Дональда Трампа.

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