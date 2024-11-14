На околицях Тернів Донеччини армія РФ розстріляла місцеву жительку

Росіяни вбили жінку в Лиманській громаді. Фото: прокуратура

Російська армія пострілом вбила жінку в селі Терни Лиманської громади Донецької області. Це сталося 10 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За оперативними даними, представники армії РФ вчинили черговий військовий злочин у Донецькій області. Перебуваючи на околицях с. Терни Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що жінку було вбито пострілом зі стрілецької зброї.



Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви та окупантів.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).





Раніше ми писали, що 14 листопада близько 9:00 у місті Слов'янськ Донецької області пролунало три вибухи.