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«Вагнерівець» з Харкова заочно отримав довічний термін за держзраду

14 листопада 2024, 17:13

«Вагнерівець» з Харкова заочно отримав довічний термін за держзраду

«Вагнерівець» з Харкова заочно отримав довічний термін за держзраду

Київський райсуд Харкова заочно засудив 48-річного харків'янина, найманця приватної військової компанії «Вагнер», який воював проти України, до довічного ув'язнення за державну зраду, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна... Поки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються», — повідомляє пресслужба облпрокуратури.

Обвинувачений не пізніше 2017 року переїхав з Харкова на непідконтрольну Україні територію Донецької області.

Чоловік звернувся «за допомогою» до своєї колишньої співмешканки, яка мешкає у Харкові. На його прохання з липня 2022 року жінка збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та українську військову техніку в обласному центрі. Її справу також розглядає суд.

Отримані відомості «вагнерівець» передавав чоловікові, який у червні 2022 року був серед окупаційної адміністрації Куп'янська. Там він  активно працював над створенням агентурної мережі з проросійськи налаштованих громадян.

Вирок не набув чинності.

ТЕГИ

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