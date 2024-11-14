«Вагнерівець» з Харкова заочно отримав довічний термін за держзраду

Київський райсуд Харкова заочно засудив 48-річного харків'янина, найманця приватної військової компанії «Вагнер», який воював проти України, до довічного ув'язнення за державну зраду, повідомила Харківська обласна прокуратура.



«Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна... Поки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються», — повідомляє пресслужба облпрокуратури.



Обвинувачений не пізніше 2017 року переїхав з Харкова на непідконтрольну Україні територію Донецької області.



Чоловік звернувся «за допомогою» до своєї колишньої співмешканки, яка мешкає у Харкові. На його прохання з липня 2022 року жінка збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та українську військову техніку в обласному центрі. Її справу також розглядає суд.



Отримані відомості «вагнерівець» передавав чоловікові, який у червні 2022 року був серед окупаційної адміністрації Куп'янська. Там він активно працював над створенням агентурної мережі з проросійськи налаштованих громадян.



Вирок не набув чинності.