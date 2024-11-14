Бувають випадки, коли люди повертаються до прифронтових міст Донеччини, не розуміючи, як це небезпечно — Філашкін

По всій Донецькій області проводиться обов'язкова евакуація сімей з дітьми. У низку прифронтових міст і селищ неможливо заїхати — в'їзд заборонений військовими та правоохоронцями. Однак бувають випадки, коли в об'їзд люди, яких раніше евакуювали, все ж таки повертаються.



«На жаль, є випадки, коли батьки самі заїжджають обхідними шляхами і завозять дітей. Були випадки і у Великій Новосілці, і в Кураховому, і в Торецьку», — сказав він.



Зараз в'їхати неможливо до Курахового, Часового Яру, Торецька, Великої Новосілки.



«Люди, які там залишилися, зробили запаси їжі та води медикаментів. Вони знали, що залишаться. Але вони не розуміють, що ворог коли зайде, знищить людей і використає це у своїх цілях», — наголосив Філашкін.



У Покровську зараз залишаються 11 тисяч людей.



Раніше на засіданні Координаційного штабу ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з батьками з населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області.