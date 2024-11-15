Атака дронів РФ на Одесу: зруйновано багатоквартирний будинок у центрі міста

Результат атаки на будинок у центрі Одеси. Фото: Кіпер

Унаслідок вечірньої атаки БпЛА зруйновано багатоквартирний житловий будинок у центрі Одеси, пошкоджено багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, спалахнула пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області», - написав Кіпер.



За словами глави Одеської ОВА, через обстріл також пошкоджено магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельня тимчасово зупинена та проводяться ремонтні роботи.

Результат атаки на будинок у центрі Одеси. Фото: Кіпер

Результат атаки на будинок у центрі Одеси. Фото: Кіпер

Результат атаки на будинок у центрі Одеси. Фото: Кіпер

Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля.



Раніше повідомлялося про обстріл Слов'янська, де під удар потрапив екіпаж патрульних та був поранений поліцейський.