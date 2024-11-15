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ППО України збила ракету та 25 з 29 російських БпЛА

15 листопада 2024, 09:15

ППО України збила ракету та 25 з 29 російських БпЛА

ППО України збила ракету і 25 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила ракету і 25 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 15 листопада 2024 року російська армія завдала удару по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, також атакувала Україну 29 ударними БпЛА «Shahed». Про це у своєму звіті повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25 ударних БпЛА. Переважна більшість повітряних цілей збита на Одещині», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян. Раніше ППО України збила 21 із 59 російських БпЛА.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що РФ підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, зберігається ракетна загроза.

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