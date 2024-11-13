Уночі 12 «Шахедів» залетіли в Білорусь: двоє зникли, один досяг Речиці

Вночі 12 «шахедів» залетіли в Білорусь, 2 зникли, 1 досяг Речиці. Фото: Беларускі Гаюн

Вночі зафіксовано щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе «Шахед» до Білорусі з України. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».



Дрони залітали на Брагін, Гомель та Речицю, і неодноразово проходили через білоруський коридор. Перший захід був о 22:09 у район Брагіна і далі вихід назад на Чернігівщину з повторним заходом уже до «коридору», і далі на Київщину.



За ніч «Шахеди» заходили о 23:14, 02:58, 03:35, 04:49, 05:05, 05:40, 06:10, 06:58, 07:10, 07:59 та 08:10. За даними eRadarrua, о 07:10 дрон був помічений на північ від Речиці й рухався курсом на Світлогорськ/Бобруйск, тобто був за 70 км від кордону з Білоруссю.



Далі він зробив коло і вилетів на Київське водосховище, сумарно пролетівши над Білоруссю близько 200 км.



За ніч не менше 2-х дронів було втрачено в Білорусі, це ж підтверджують і Повітряні сили ЗСУ, які повідомили, що 2 БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та РФ.



Це була вже 4-та ніч поспіль, коли до Білорусі масово залітали російські «Шахеди» і вперше за ці дні було піднято чергову авіацію ВПС РБ.



Винищувач із Барановичів злетів близько 07:40 ранку та повернувся на базу о 08:45. Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу в Київській області постраждала одна людина.