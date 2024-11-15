ДРГ зайшла до села на Чернігівщині та встановила триколор: у ДПСУ відреагували

Російські ЗМІ повідомили, що солдати РФ зайшли до села Грем'яч Чернігівської області та встановили там триколор. Проте у Державній прикордонній службі України спростували цю інформацію.



«Заява російських пропагандистів про те, що ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) зайшла до села Грем'яч, не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.



У відомстві пояснили, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками та кордоном, ніхто не проживає.



Крім того, через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні укріплення фортифікацій.



«Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Тож не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника», — резюмували у пресслужбі.



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