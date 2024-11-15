Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ДРГ зайшла до села на Чернігівщині та встановила триколор: у ДПСУ відреагували

15 листопада 2024, 12:48

ДРГ зайшла до села на Чернігівщині та встановила триколор: у ДПСУ відреагували

Російські ЗМІ повідомили, що солдати РФ зайшли до села Грем'яч Чернігівської області та встановили там триколор. Проте у Державній прикордонній службі України спростували цю інформацію.

«Заява російських пропагандистів про те, що ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) зайшла до села Грем'яч, не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками та кордоном, ніхто не проживає.

Крім того, через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні укріплення фортифікацій.

«Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Тож не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника», — резюмували у пресслужбі.

 Раніше ми писали, що російські війська прорвалися до Куп'янська Харківської області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна Чернігівська область
Організації
ДПСУ
Інше
ДРГ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:05
На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ
11:01
Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону
23:34
Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
12:32
В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
12:20
У «ДНР» понад 19 тисяч абонентів залишаються без світла
10:59
На фронті загинув російський полковник, причетний до вбивства окупантів
10:35
Двоє людей загинули і восьмеро поранені на Донеччині за добу через російські обстріли
09:08
Військові РФ прорвалися у Куп'янськ і висадили десант — DeepState
06:40
Російські війська окупували Іллінку — DeepState
23:00
Головне за день: У Севастополі ліквідовано військового РФ. Окупанти просуваються у Торецьку
22:55
У «ДНР» поки не знають, де розселяти людей із зруйнованих міст Донеччини
19:30
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
16:25
«Ситуація не райдужна»: В окупованій Горлівці без світла залишилося 60 тисяч людей
14:33
Російські війська зайшли до центру Торецька Донецької області — BILD
усі новини
14:35
В Україні змінили умови бронювання від мобілізації. Що відомо
14:18
Смертельні ДТП у Краматорську та Костянтинівці: троє загиблих
13:45
На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку райдержадміністрацію
13:37
У КНДР налагодили виробництво ударних дронів для Росії
13:20
Покровськ частково знеструмлений: причина
12:58
Піротехніки знищили 39 вибухонебезпечних предметів у Донецькій області
12:48
«Укренерго» закликає бізнес збільшити імпорт електроенергії для стабільності
12:48
ДРГ зайшла до села на Чернігівщині та встановила триколор: у ДПСУ відреагували
12:35
У центрі Слов'янська припинили водопостачання. Де не буде води
12:32
Рятувальники на Донеччині ліквідували дві пожежі, одна виникла через обстріл загарбників
12:18
Українська армія вибила війська РФ з позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
12:17
Експерти назвали аеропорт в Україні, який можна відкрити першим
12:05
На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ
11:47
Окупанти скинули авіабомбу у Волноваському районі: постраждала людина та пошкоджено будинок
11:35
США щотижня відправлятимуть Україні зброю до інавгурації Трампа — Пентагон
11:28
СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО: він виявився «кротом» військової розвідки РФ
11:01
Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону
10:53
У застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби в ЗСУ. Що потрібно знати військовим
10:48
Внаслідок вчорашньої атаки по Бєлгороду поранено 6 військовослужбовців РФ
10:40
Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 15 разів, пошкоджено будинки
усі новини
ВІДЕО
Штурм позицій ЗС РФ на Покровському напрямі. Фото: кадр із відео Українська армія вибила війська РФ з позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
15 листопада, 12:18
Затриманий підполковник ЗСУ та командир підрозділу ССО. Фото: СБУ СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО: він виявився «кротом» військової розвідки РФ
15 листопада, 11:28
Загін ЗС РФ потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Загін російських штурмовиків потрапив під атаку дронів на Покровському напрямку
15 листопада, 10:25
Міноборони РФ заявило про збиття 36 БпЛА. Фото: кадр із відео БпЛА атакували Краснодарський край: Міноборони РФ заявило про 36 збитих безпілотників
15 листопада, 07:30
Залізобетонний міст обвалився в окупованому Криму. Фото: Baza В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
14 листопада, 12:32
БМП Bradley наїхав на дві міни біля Новогродівки. Фото: кадр із відео Екіпаж БМП Bradley вижив після підриву на двох мінах
14 листопада, 12:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір