Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 15 разів, пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 14 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки; у Дачному пошкоджено 13 будинків. У Покровську пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, ще 5 — у Миколаївці.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Щербинівці Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що 14 листопада в Покровській громаді постраждав чоловік під час атаки безпілотника.