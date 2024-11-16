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Російській армії вдалося окупувати селище на Донбасі і трохи просунутися — DeepState

16 листопада 2024, 06:35

Російській армії вдалося окупувати селище на Донбасі і трохи просунутися — DeepState

Російській армії вдалося окупувати селище на Донбасі і трохи просунутися — DeepState

Російська армія окупувала селище Максимівка у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. За його даними, армія РФ також просунулась у низці населених пунктів на Донбасі. Йдеться про околиці Андріївки, Кліщіївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлизаветівки, Рівнополя та Нової Іллінки.

На Харківщині є просування окупанта в районах Берестового та Сотницького Козачка.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, найскладнішими та найактивнішими напрямками фронту залишаються околиці Курахове та Покровська.

У Донецькій області на території Курахівської теплової електростанції підірвано димові труби. З двох труб вистій 250 метрів залишилася одна, яка нахилилася.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська штурмують Курахове з півночі, півдня та сходу, щоб контролювати логістично необхідну для ЗСУ трасу Н15 Запоріжжя — Донецьк. Адже в Кураховому знаходяться панівні висоти, які дають змогу обстрілювати Запорізьку область.

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