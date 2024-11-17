Сили оборони знищили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині

ЗСУ знищили російський «Тор-М2». Фото: Сили безпілотних систем

Українські військовослужбовці знищили зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 російських окупантів. Це сталося на Донецькому напрямі. Його вартість – 25 мільйонів доларів. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.



«Оператори 412 ОББпс «NEMESIS» виявили та вразили ЗРК «Тор-М2» на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що ці комплекси є важливим елементом російської протиповітряної оборони.



Раніше ми писали, що в ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів «Осколнафтопостач» біля міста Старий Оскол Білгородської області РФ.