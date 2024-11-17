У понеділок в Україні діятимуть графіки відключень світла

У понеділок, 18 листопада, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».



Уточнюється, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.



Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масової російської атаки.



«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — наголосили в «Укренерго».



Також компанія закликала не включати кілька потужних електроприладів одночасно.



Графік відключень на вашу адресу можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.