У понеділок в Україні діятимуть графіки відключень світла

У понеділок, 18 листопада, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».
Уточнюється, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масової російської атаки.
«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — наголосили в «Укренерго».
Також компанія закликала не включати кілька потужних електроприладів одночасно.
Графік відключень на вашу адресу можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
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