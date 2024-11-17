РФ запустила по Україні понад 210 цілей: ППО збила 102 ракети та 42 БПЛА

Росія запустила Україною понад 200 ракет і дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти масовано атакували територію України за допомогою 120 ракет різних типів та 90 ударних дронів-камікадзе. За попередніми даними, станом на 12:00 ППО збила 144 повітряні цілі — 102 ракет і 42 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 17 листопада 2024 року (з 20.00 16 листопада) російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об'єктах енергетичного сектора України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу «Shahed», — йдеться у повідомленні.



Які ракети використала Росія:



- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 «Циркон»;



- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;



- 101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;



- 1 балістична ракета «Іскандер-М»;



- 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;



- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;



- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.



Протягом ночі по маршруту руху ракет і дронів працювали всі сили та засоби протиповітряної оборони.



Сили та засоби протиповітряної оборони збили 144 повітряних цілей — 102 ракет і 42 дронів.



- 1 гіперзвукову корабельну ракету 3М22 «Циркон»;



- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал»;



- 85 крилатих ракет Х-101, «Калібр»;



- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;



- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;



- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.).



Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 БПЛА локально втрачено в різних регіонах України, ще два БПЛА полетіли у бік Росії та тимчасово окупованої території.



Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.



Раніше ми писали, що 17 листопада російські військові здійснили масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковані теплоелектростанції ДПЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.