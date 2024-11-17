Зеленський про дозвіл країн Заходу бити по РФ: Такі речі не анонсують, ракети самі за себе скажуть

Володимир Зеленський. Кадр із відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію у ЗМІ про дозвіл США, Франції та Великобританії завдавати ударів по території Росії ракетами, які були передані ними як військова допомога.



«План посилення України — це План перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.