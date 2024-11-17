Байден дозволив Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS — ЗМІ

Президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати балістичні ракети великої дальності ATACMS для ударів по території Росії. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників.



За їхніми словами, зброя, найімовірніше, буде спочатку використана проти російських та північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.



Дозвіл на удари ATACMS було прийнято у відповідь на рішення Росії задіяти північнокорейські війська у бойових діях, передає NYT слова чиновників.



Українські війська можуть використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченням російських і північнокорейських військ, ключовим елементам військової техніки, логістичним вузлам, складам боєприпасів та лініям постачання в глибині Росії.



Видання зазначає, що рішення Байдена є серйозною зміною у політиці США та викликало розбіжності серед його радників.



Хоча американські чиновники заявили, що вони не очікують, що це рішення докорінно змінить хід війни, одна з цілей зміни політики адміністрації, за їх словами, полягає в тому, щоб дати зрозуміти КНДР, що їхні сили вразливі й що їм не слід посилати більше військових.



За словами чиновників, хоча українці, швидше за все, використовуватимуть ракети насамперед проти російських та північнокорейських військ, які загрожують українським силам у Курську, Байден може дозволити Україні використовувати зброю й в інших місцях.



Деякі американські чиновники побоюються, що застосування Україною ракет через кордон може спонукати Володимира Путіна вжити силових дій у відповідь проти США та їхніх партнерів по коаліції.



Але інші офіційні особи США заявили, що вважають ці страхи перебільшеними.



Рішення завдавати ударів ухвалено за два місяці до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа, який може обмежити подальшу підтримку України.



Неясно, скільки ракет ATACMS залишилося в арсеналі України для ударів по Курській області.

