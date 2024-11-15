Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, зберігається ракетна загроза

Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья», які здійснюють політ у південно-східному напрямку.



«У разі ракетної загрози повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», - зазначили у Повітряних силах.

Пізніше, за уточненими даними, у повітрі кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС збільшилася до восьми.



Раніше канал моніторингу російської авіації Monitor також повідомив, що стратегічна авіація активна, але поки що без загроз.



Нагадаємо, 13 листопада 2024 року, армія Росії завдала удару по Україні ракетами різних типів, включаючи 2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.