Через російські обстріли одна людина дістала поранення в Херсонській області

Минулої доби через російські обстріли в Херсонській області було поранено одного жителя. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Берислав, Гаврилівка, Миколаївка та місто Херсон. Через російську агресію одна людина дістала поранення», — уточнив він.



За словами голови Херсонської ОВА, російські військові пошкодили в області чотири приватні будинки, газопровід, господарську споруду та гараж.



Раніше з'явилася інформація, що окупанти на Херсонщині скидають вибухівку на машини, у тому числі «швидкі» та «маршрутки».