Російські війська обстрілюють Краматорськ: що відомо

Вибухи пролунали у Краматорському районі Донецької області вдень 20 листопада. Як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», удари прийшлися на Краматорськ і, ймовірно, район міста.



За попередньою інформацією, війська РФ б'ють касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню на околиці Краматорська.



Як повідомлялось, 19 листопада Краматорськ відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь про будівництво фортифікацій та мінних загорож для посилення оборони області.



На вихідних окупант завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району, внаслідок чого спалахнули виробниче обладнання та будівельні матеріали у складських будівлях.



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