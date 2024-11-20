Військові полку «Азов» звернулися до мешканців окупованої Горлівки

12-а бригада спеціального призначення «Азов» НГУ закликала жителів окупованої Горлівки Донецької області передати дані про локацію російської армії у місті.



«Понад 10 років ваші будинки перебувають в окупації. Якщо ви мешкаєте на згаданих українських територіях, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією», — йдеться у повідомленні.



«Азовці» просять за допомогою месенджера передати інформацію про локацію російської армії у Горлівці та в її околицях:



- Місце розташування особового складу ЗС РФ;



- пересування сил та засобів окупантів (техніка та озброєння);



- координати військових об'єктів та обладнання росіян.



Українські військовослужбовці гарантують анонімність та таємність листування.



Раніше ми писали, що Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України.