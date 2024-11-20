ЗМІ: Ракети Storm Shadow вдарили по командному пункту в Курській області

Ракети Storm Shadow вдарили по стратегічному об'єкту РФ у Курській області. Такого висновку дійшло російське видання «Агентство», яке геолокувало відео одного з ударів.



Відео, ймовірно, першого удару британськими далекобійними ракетами Storm Shadow Курської області, з'явилося в середу, 20 листопада. Воно було знято у селі Мар'їно Рильського району.



На кадрах видно вулицю Центральна поряд із будинком 2, огорожу садиби «Мар'їно», вивіску магазину «Для Вас», панельну п'ятиповерхівку поряд із ним та автобусну зупинку. Вони добре помітні на панорамному знімку Центральної вулиці на картах Google.



На відео чути щонайменше 13 вибухів. Судячи з відео, ракети летять у бік далекого крила садиби «Мар'їно». У садибі розміщується санаторій управління справами президента РФ.



Раніше The Guardian та Bloomberg з посиланням на джерела підтвердили використання Україною Storm Shadow для удару по Курській області.



За даними видання Defenсe Express, на території санаторію може розташовуватись командний пункт, яким користується командування угрупуванням російських військ у Курській області, а також північнокорейські офіцери, які командують військовими з КНДР у регіоні.

17 листопада різні американські ЗМІ повідомили про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS.